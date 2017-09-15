В результате взрыва в метро Лондона 18 человек пострадали – медики

14:37, 15 сентября 2017
Мир
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В пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.

Пострадавшая в результате взрыва в метро / REUTERS

Во время сегодняшнего взрыва в лондонском метро получили травмы 18 человек.

Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Лондона в своем Twitter.

«Мы можем подтвердить, что госпитализировали 18 пациентов, пострадавших во время инцидента на станции метро Парсонс Грин», – говорится в заявлении медиков.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт.

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Новость в сюжете: Взрыв в лондонском метро
Теги: #теракты в Лондоне#взрыв в метро Лондона