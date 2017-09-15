В результате взрыва в метро Лондона 18 человек пострадали – медики
В пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек.
Во время сегодняшнего взрыва в лондонском метро получили травмы 18 человек.
Об этом сообщает пресс-служба скорой помощи Лондона в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить, что госпитализировали 18 пациентов, пострадавших во время инцидента на станции метро Парсонс Грин», – говорится в заявлении медиков.
We have taken 18 patients to a number of London hospitals. None are thought to be in a serious or life-threatening condition #ParsonsGreenpic.twitter.com/3B13JznAqZ— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 15 вересня 2017 р.
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Как сообщал УНИАН, в пятницу утром в Лондоне в вагоне метро произошел взрыв, пострадали несколько человек. Полиция расследует взрыв в вагоне лондонского метро как теракт.