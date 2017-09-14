"Это очень тяжело": Джоли рассказала, что подтолкнуло ее к разводу с Питтом

Съемки фильма "Сначала они убили моего отца" вызвали у голливудской звезды Анджелины Джоли мысли о том, что такое семья и какие отношения должны быть в ней, и подтолкнули к разводу. Об этом она рассказала в интервью New York Times.

"Лун (героиня ленты - УНИАН.) пережила столько ужасов, но все же сохранила любовь в себе. Именно поэтому сегодня у нее все в порядке. И это то, о чем я должна была помнить", - провела параллели с сюжетом картины и собственной жизнью Джоли.

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Актриса рассказала, что в течение 9 месяцев она и дети жили в их с Брэдом Питтом общем доме, в этот период Джоли принимала нелегкое решение о переезде.

"Это вообще нелегко. Это очень-очень тяжело. Очень неприятная ситуация, а я просто хочу, чтобы моя семья была здоровой", - вспоминает актриса.

"Я никогда не ожидала, что буду той, кого все понимают и той, кто всем нравится. И это нормально, потому что я знаю, кто я, и дети теперь это тоже знают", - такими словами она закончила интервью.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, Джоли подала документы на развод. Причиной такого шага указаны "непримиримые разногласия" у звездной супруги.