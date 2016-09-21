Питт прокомментировал решение Джоли о разводе

"Я очень расстроен этим", - рассказал он журналу People, передает Русская служба Би-би-си.

"Однако сейчас важнее всего благополучие наших детей", - подчеркнул он.

Актер призвал прессу уважать частную жизнь детей.

Напомним, 41-летняя Джоли подала на развод в связи с "непреодолимыми разногласиями" в понедельник. Как сообщил адвокат актрисы, такое решение принято "ради здоровья семьи".

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Насколько известно, Джоли попросила право опеки над шестью детьми, однако она не против, чтобы Питт их навещал. Трое из их детей - приемные.

Журналисты утверждают, что Джоли недовольна методами воспитания детей, которые применяет ее муж. Комментариев со стороны Питта и его представителей об этом пока не поступало.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году. Их отношения начались в 2004 году.

Как сообщал УНИАН, актриса Дженнифер Энистон, которая была замужем за Питтом, рассказала, что почуствовала "что-то похожее на удовлетворение", когда узнала о его разрыве с Джоли.

"Да, это карма настигла!" - отметила Энистон.