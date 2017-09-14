Хиллари Клинтон сравнила себя с персонажем "Игры престолов"

Хиллари Клинтон в своих мемуарах WhatHappened сравнила себя с героиней "Игры престолов". Об этом пишет The Time.

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Экс-кандидат от Демократов сравнила враждебность к себе со стороны электората и кампании Трампа во время выборов с эпизодом, когда Серсею Ланнистер ведут обнаженной через город.

"Толпы на протрамповских митингах призывали отправить меня в тюрьму, чаще, чем я могу сосчитать", - сказала Клинтон.

"Они кричали: "Виновна!, Виновна!" - как религиозные фанатики в "Игре престолов" скандируют "Позор! Позор!", когда Серсея Ланнистер возвращается Красный замок", - добавила она.

Клинтон, ссылается на печально известную сцену в пятом сезоне, в которой Серсея вынуждена пройти по улицам обнаженной в качестве публичного покаяния за свои грехи.

Хиллари Клинтон и Дональд Трамп были соперниками на выборах президента США в 2016 году. Книга мемуаров, в которой Клинтон рассказывает о ходе избирательной кампании, поступила в продажу 12 сентября.