В сети появилось новое промо 7-го сезона "Игры престолов"

Авторы сериала «Игра престолов» выложили в сеть новое промо-видео седьмого сезона. Ролик разместили на официальных страницах в соцсетях.

На видео под названием Long Walk ("Долгий путь") Серсея Баратеон (Ланнистер), Дейнерис Таргариен и Джон Сноу идут к своим тронам.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, сыгравший роль сэра Давоса, заявлял, что новый сезон сериала выйдет на экраны в июле.