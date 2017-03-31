В сети появилось новое промо 7-го сезона "Игры престолов"

08:16, 31 марта 2017
Общество
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Видео опубликовали авторы сериала.

Видео опубликовали авторы саги / скриншот

Авторы сериала «Игра престолов» выложили в сеть новое промо-видео седьмого сезона. Ролик разместили на официальных страницах в соцсетях.

На видео под названием Long Walk ("Долгий путь") Серсея Баратеон (Ланнистер), Дейнерис Таргариен и Джон Сноу идут к своим тронам.

Как сообщал УНИАН, ранее звезда сериала "Игра престолов" Лиам Каннингем, сыгравший роль сэра Давоса, заявлял, что новый сезон сериала выйдет на экраны в июле.

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Теги: #видео#Игра Престолов#проморолик#сезон