Путин может устроить "войнушку" в Молдове для активизации своего электората - политтехнолог

Перед выборами следует "опасатся каких-то военных или полицейский авантюр странного свойства" в Молдове.

Об этом интервью ТСН.ua рассказал российский политтехнолог Станислав Белковский.

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"Например, войны в Молдове. В последнее время повышенное внимание Кремля приковано к Приднестровью. Складывается впечатление, что Кремль хочет вернуться к так называемому плану Дмитрия Козака 2003 года, который де-факто был планом Владимира Путина", - отметил Белковский.

Он добавил, что "Козак был менеджером этого проекта – создание асимметричной федерации, в которой "Приднестровская Молдовская республика" будет наделена особым статусом".

Белковский отметил, что Кремль и Путин хотят использовать нынешнего пророссийского президента Игоря Додона для реализации этих амбиций, для чего будут влиять на парламентские выборы в Молдове в этом году.

"И если вдруг неожиданно выяснится, что молдовскими властями предпринимаются какие-то шаги для ограничения прав Приднестровья или окончательной экономической блокады, то под предлогом защиты русских и русскоязычных жителей в "Приднестровской молдовской республике" вполне можно устроить какую-нибудь войнушку, которая мобилизует электорат идти голосовать за Путина", - сказал политтехнолог.

Напомним, парламент Молдовы принял заявление относительно вывода российских войск с территории республики. За принятие решения проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии. Депутаты от оппозиционной партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они назвали этот документ геополитической провокацией.

В документе отмечается, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдовы "является нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".

Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад. В начале мая Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету.