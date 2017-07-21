Молдова выдвинула России требование вывести войска из Приднестровья

Парламент Молдовы принял декларацию с требованием вывести российские войска с территории непризнанной республики Приднестровье, передает Espreso. Согласно документу, пребывание на территории страны российских войск признается угрозой для суверенитета государства и его целостности и независимости.

"Дислокация на территории Молдовы значительного количества оружия и боеприпасов из Российской Федерации является постоянной угрозой в адрес страны", - говорится в документе.

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Парламентарии Молдовы призвали Россию завершить вывод войск и боеприпасов с территории Приднестровья. Они обращаются ко всем международным организациям с просьбой поддержать эту инициативу, направленную на подтверждение суверенитета и государственности Молдовы.

Депутаты от оппозиционной партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они назвали этот документ геополитической провокацией.

Как сообщал УНИАН, 20 июля представители Украины и Молдовы договорились усилить координацию шагов по обеспечению территориальной целостности и суверенитета Украины и Молдовы в контексте ситуации в регионе.