Премьер Молдовы назвал безосновательными утверждения об экономической блокаде Приднестровья

Премьер-министр Молдовы Павел Филип заявил о безосновательности утверждений лидеров непризнанного Приднестровья о якобы экономической блокаде данной территории украинскими и молдавскими властями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Филип заявил сегодня во время открытия таможенно-пограничного пункта пропуска «Кучурган-Первомайск» на приднестровском участке украинско-молдавской границы в Одесской области.

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По его словам, учитывая, что раньше более 70% общего объема торговых операций Приднестровья осуществлялось именно через этот пункт пропуска, «в этом контексте странно слышать разного рода спекуляции по поводу так называемых планов» украинской и молдавской власти относительно осуществления экономической блокады Приднестровья.

«Экспорт продукции в Украину за 2015-2016 год был почти 10 млн долл. из этого региона. О какой блокаде может идти речь, если почти 60% объема экспорта из этого региона было в страны Европейского Союза? Может быть, это не нравится некоторым лидерам региона, но этот пункт очень нужен людям, проживающим в этом регионе», - отметил Филип.

Он подчеркнул, что совместный таможенно-пограничный пункт пропуска «Кучурган — Первомайск» создан исключительно в интересах людей, проживающих на территории ПМР.

«Экономические агенты получат возможность именно здесь оформлять все свои грузы. Им не придется отъезжать на большие расстояния, чтобы делать это далеко отсюда», - сказал премьер-министр.

По его словам, сегодня с президентом Украины Петром Порошенко во время рабочей встречи были обговорены и другие вопросы, которые стоят на повестке дня двусторонних отношений. Стороны договорились активизировать диалог и создать взаимовыгодные отношения двух стран.

«Мы договорились по вопросам, которые касаются демаркации границ, а также другим важным вопросам для наших стран, которые будут рассматриваться в ноябре этого года», - отметил премьер-министр Молдовы.

Он также поздравил руководство Украины и весь украинский народ с предоставлением безвизового режима с ЕС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в пункте пропуска через государственную границу «Кучурган-Первомайск» таможенные и пограничные службы Украины и Молдовы начали совместно осуществлять пограничный и таможенный контроль.

Старт совместного контроля произошел при участии президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Молдовы Павла Филипа.

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На начальном этапе пограничники Молдовы будут находиться в направлении въезда в Молдову (выезд из Украины), а таможенники — в направлении выезда из Молдовы (въезд в Украину). Данная схема позволит улучшить взаимодействие между пограничными и таможенными службами двух стан, будет способствовать увеличению товарообмена между Украиной и Молдовой и позволит вести речь о новом уровне украинско-молдавских отношений.

После завершения начального этапа, по согласованию сторон, контролирующие стороны обеих стран перейдут к осуществлению своей деятельности в полном объеме, в соответствии с ранее утвержденной технологической схемой.