Пророссийский президент Молдовы осудил заявление парламента о войсках в Приднестровье

Президент Молдовы Игорь Додон выступил против резолюции парламента, в которой депутаты выдвинули требование вывести российские войска с территории непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает Зеркало недели.

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"Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достичь совместно с российским руководством, а именно: в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", - сообщил Додон.

Как сообщал УНИАН, парламент Молдовы принял заявление относительно вывода российских войск с территории республики. За принятие решения проголосовал 61 депутат (из 101) от правящей коалиции, Либеральной и Либерально-Демократической партии. Депутаты от оппозиционной партии социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Они назвали этот документ геополитической провокацией.

В документе отмечается, что дальнейшее пребывание российских войск в восточных районах Молдовы "является нарушением конституционных норм, касающихся суверенитета, независимости, территориальной целостности и постоянного нейтралитета Молдовы, а также норм международного права".

Россия оккупировала часть Молдовы 25 лет назад. В начале мая Конституционный суд Молдовы постановил, что пребывание российских вооруженных сил на территории Приднестровья противоречит нейтралитету.