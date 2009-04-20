Нидерланды отказались от участия в конференции ООН против расизма

Нидерланды не будут принимать участия в Конференции ООН против расизма, которая состоится 20-24 апреля в Женеве, говорится в заявлении голландского МИД. В распространенном от имени нидерландского министра иностранных дел Максима Ферхахена заявлении отмечается, что предложенное заключительное коммюнике конференции нанесет ущерб ее целям, что неприемлемо для Нидерландов. "Конференция против расизма слишком важна, чтобы использовать ее для несовместимых с ней политических целей и нападок на западные страны. Нидерланды не будут в этом участвовать," - заявил Ферхахен.

"Ряд стран, которые сами еще многое должны сделать в области прав человека, используют конференцию для того, чтобы поставить религию над правами человека и без надобности ограничить свободу слова, игнорировать дискриминацию на основе половой ориентации и представить Израиль как единственного виновника всех бед", - цитирует главу нидерландского внешнеполитического ведомства РИА новости. В заявлении голландского МИД говорится, что в ходе переговоров о заключительном документе конференции западные страны были объектами нападок. В результате Нидерланды потеряли надежду на приемлемый вариант заключительного заявления и считают, что конференция не сможет внести вклад в борьбу с расизмом.

Ранее от участия в женевском форуме по аналогичным причинам отказались США и Австралия.