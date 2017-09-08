Президент Молдовы требует уволить министра обороны из-за отправки военных на учения в Украину

Президент Молдовы Игорь Додон потребовал отправить в отставку заместителя министра обороны Георге Галбура из-за отправки молдавских военных на учения Rapid Trident-2017 в Украину. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Требую отставки с занимаемой должности вице-министра обороны господина Георге Галбура, который на данный момент занимает и должность министра, за нарушение приказа Верховного главнокомандующего вооруженными силами", - сказано в сообщении.

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Также Додон приказал начать служебное расследование для выявления лиц, "ответственных за нарушение приказа Верховного главнокомандующего, а также применения к указанным лицам меры наказания в виде понижения в звании и понижения в должности".

Додон назвал отправку военных на учения дисциплинарным нарушением, и "нарушением военной присяги".

Также президент Молдовы подписал указ, запрещающий участие молдовских военнослужащих в учениях и любых видах деятельности, проводимых за пределами страны, без предварительного одобрения со стороны главы государства.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Молдовы Игорь Додон приостановил решение правительства об участии молдовских военных в учениях Rapid Trident-2017 («Быстрый трезубец») в Украине.

Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских причин запрещать молдовскому контингенту участвовать в международных военных учениях.

Официально учения Rapid Trident-2017 начнутся 11 сентября в селе Старычи Яворовского района Львовской области. В них примут участие более 2,5 тыс. военнослужащих из почти полутора десятка стран мира.