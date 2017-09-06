Додон против правительства: президент Молдовы приостановил решение министров об участии военных в учениях в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон приостановил сегодняшнее решение правительства об участии молдавских военных в учениях Rapid Trident-2017 («Быстрый трезубец») в Украине. Об этом Додон сообщил в Facebook.

«В соответствии с Конституцией Республики Молдова принял решение приостановить сегодняшнее постановление правительства об участии молдавских военных в военных учениях в Украине», - заявил Додон.

Он написал: «Впервые с момента моего вступления в должность главы государства принял решение воспользоваться своим конституционным полномочием согласно статье 88 часть i Конституции Республики Молдова, предусматривающей право приостанавливать «действие актов правительства, противоречащих законодательству, до принятия окончательного решения Конституционным судом».

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Додон считает, что правительство Молдовы нарушило положения закона о государственной безопасности. «Согласно Конституции, Республика Молдова является нейтральным государством, а молдавские военнослужащие, повторяю, не должны принимать участия в военных учениях, проводимых под эгидой какого бы то ни было военного блока. Вместе с тем, мы не будем препятствовать участию молдавских военнослужащих в миротворческих маневрах под эгидой ООН», - добавил он.

Как сообщают молдавские СМИ, накануне Додон запретил молдавским военным участвовать в учениях в Украине. Он распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident-2017 оповестили о том, что нацармия Молдовы не будет участвовать в мероприятиях.

Однако, сегодня, 6 сентября, правительство приняло решение об участии молдавских военных в учениях. Премьер-министр Павел Филип отметил, что у Додона нет веских принчин запрещать молдавскому контингенту участвовать в международных военных учениях.