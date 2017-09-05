Президент Молдовы запретил военным участвовать в международных учениях в Украине

Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным участвовать в международных учениях Rapid Trident-2017, которые в начале сентября начнутся во Львовской области, сообщает NewsMaker.

Читайте такжеПрезидент Молдовы пожаловался, что его стране мешает конфликт Украины и РоссииДодон опубликовал на своей странице в Facebook обмен официальными письмами с заместителем министра обороны Георге Галбурой.

Додон напомнил Галбуре, что, согласно действующему законодательству, для участия молдавских военных в международных учениях необходимо разрешение президента как верховного главнокомандующего и отметил, что такого разрешения не давал.

Додон распорядился, чтобы все приготовления к учениям были отменены, а организаторов Rapid Trident известили о том, что Нацармия Молдовы не будет принимать участия в мероприятиях.

В конце августа заместитель министра обороны известил президента об участии 57 военных в учениях Rapid Trident, которые пройдут на Яворовском полигоне во Львовской области для подготовки к миротворческой миссии в Косово.

Галбура отметил, что молдавские военные участвуют в этих учениях с 1996 года в рамках программы "Партнерство ради мира", а все снаряжение и размещение оплачиваются организаторами.

Ранее военнослужащие Молдовы вместе с военными стран-членов НАТО приняли участие в параде в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.