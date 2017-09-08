В Сирии ликвидировали двух ключевых главарей "Исламского государства"

Антитеррористическая коалиция под эгидой США заявила, что ликвидировала в Сирии двух главарей террористов "Исламского государства" (ИГ), передает ТСН.

Читайте такжеГлаварь ИГИЛ планирует новые атаки в Европе - СМИ"Ликвидация этих ключевых лидеров препятствует инженерной деятельности ИГ", - говорится в сообщении коалиции.

Первым ликвидировали главаря, который отвечал за разработку оружия и изготовление взрывчатки Абу Анас аль-Шами. Его убили 4 сентября возле сирийского города Майадина. Он также отвечал за планирование использования бомб и взрывчатки во время терактов в разных странах. Он курировал операции по установке взрывчатки в автомобили и здания.

Другой убитый боевик Джунейда ур-Реман был старшим тренером и инженером-пилотом самолетов, отвечал за работу беспилотников ИГ – курировал установкой взрывчатки на дроны для терактов в Сирии и других странах. Его ликвидировали в Аль-Ашара, неподалеку от Майадины.

Коалиция во главе с США заявляет, что будет и в дальнейшем ликвидировать главарей "Исламского государства" в Сирии и Ираке, чтобы окончательно прекратить деятельность этой международной террористической организации.