В ходе спецоперации США в Афганистане убиты 35 боевиков ИГ

21:53, 28 апреля 2017
Мир
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При этом погибли два американских спецназовца.

Иллюстрация / REUTERS

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что в результате спецоперации военных США и Афганистана в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает ABC News.

Отмечается, что спецоперация была нацелена на уничтожение главаря ИГ в Афганистане Абдулы Хасиба.

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По словам Дэвиса, при этом погибли два американских спецназовца в результате ошибочного огня со стороны либо афганских союзников, либо военных США.

Ранее Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене.

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Теги: #Пентагон#ИГИЛ#Афганистан