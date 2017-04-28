В ходе спецоперации США в Афганистане убиты 35 боевиков ИГ
21:53, 28 апреля 2017Мир
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При этом погибли два американских спецназовца.
Иллюстрация / REUTERS
Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис заявил, что в результате спецоперации военных США и Афганистана в афганской провинции Нангархар были уничтожены 35 боевиков террористической группировки «Исламское государство», сообщает ABC News.
Отмечается, что спецоперация была нацелена на уничтожение главаря ИГ в Афганистане Абдулы Хасиба.
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По словам Дэвиса, при этом погибли два американских спецназовца в результате ошибочного огня со стороны либо афганских союзников, либо военных США.
Ранее Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров «Аль-Каиды» в Йемене.
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