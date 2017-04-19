Боевики ИГИЛ применили иприт против военных инструкторов США и Австралии в Ираке - CBS

Боевики ИГИЛ применили боевое отравляющее вещество кожно-нарывного действия иприт против военных инструкторов США и Австралии, находящихся в одной из воинских частей в Ираке.

Об этом сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что инцидент произошел в минувшее воскресенье. По данным телеканала, помощь медиков потребовалась 25 иракцам. При этом ни один из военных инструкторов не пострадал.

По факту произошедшего начато расследование.

Напомним, ранее на сайте Европейского департамента по безопасности и информации сообщалось, что в Сирии арестовали главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра Аль-Багдади.