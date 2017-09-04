Ким Чен Ын "умоляет о войне": США в Совбезе ООН призвали к новым санкциям против КНДР

Соединенные Штаты в понедельник заявили, что страны, которые торгуют с Северной Кореей, помогают ее "опасным ядерным намерениям", тогда как Совет Безопасности Организации Объединенных Наций пригрозил новыми жесткими санкциями, а изолированный режим продемонстрировал признаки новых ракетных испытаний.

Как сообщает Reuters, Южная Корея заявила, что договаривается с Вашингтоном о развертывании авианосцев и стратегических бомбардировщиков на Корейском полуострове после шестого и самого мощного ядерного испытания КНДР в воскресенье.

На заседании Совета Безопасности американский посол Никки Хейли заявила, что Северная Корея Ким Чен Ына "умоляет о войне" и призвала группу из 15 участников принять самые разнообразные меры для сдерживания КНДР.

"Война никогда не была тем, чего хотят Соединенные Штаты. Мы этого не хотим. Но терпение нашей страны не безгранично. Мы будем защищать наших союзников и нашу территорию», – сказала Хейли.

"Соединенные Штаты будут рассматривать каждую страну, которая ведет деловую деятельность с Северной Кореей как страну, которая оказывает помощь ее безрассудным и опасным ядерным намерениям", – сказала она.

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Хейли заявила, что Соединенные Штаты на этой неделе будут распространять новую резолюцию Совета Безопасности по санкциям против Северной Кореи с намерением провести голосование в следующий понедельник.

Китай, ведущий торговый партнер Северной Кореи, и Россия призвали к мирному урегулированию кризиса.

"Китай никогда не допустит хаоса и войны на (Корейском) полуострове", – заявил китайский посол в Организации Объединенных Наций Лю Цзей.

Россия заявила, что мир в этом регионе находится под угрозой.

"Всестороннее урегулирование ядерных и других вопросов, касающихся Корейского полуострова, может быть достигнуто исключительно через политические дипломатические каналы", - сказал российский посол в ООН Василий Небензя.

Отвечая на вопрос об угрозе Трампа наказать страны, которые торгуют с Северной Кореей, пресс-секретарь МИД Китая Генг Шуан заявил, что Китай посвятил себя решению северокорейской проблемы через переговоры, и усилия Китая были признаны.

"То, что мы совершенно не можем согласовать, - это то, что, с одной стороны, мы делаем тяжелые усилия, чтобы мирно решать ядерную проблему Северной Кореи, а с другой стороны (наши) интересы санкционируются или им наносится ущерб. Это и не объективно, и не справедливо", - сказал он на регулярном брифинге.

Что касается возможных новых санкций ООН, и будет ли Китай поддерживать сокращение нефти, он сказал, что это будет зависеть от результатов обсуждений в Совете Безопасности.