Сеул обсуждает с Вашингтоном размещение бомбардировщиков и авианосца - СМИ

Южная Корея и США обсуждают возможность размещения атомного авианосца и стратегических бомбардировщиков на южнокорейской территории в ответ на последнее ядерное испытание КНДР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhapсо.

Читайте такжеЮжная Корея провела учения с баллистическими ракетами после ядерного испытания КНДРПо его информации, минобороны страны планирует также провести в этом месяце односторонние учения, которые будут включать в себя использование высокоточных крылатых ракет Taurus класса «воздух – поверхность», размещенных на истребителях F-15K.

Утром 3 сентября КНДР провела очередное подземное испытание ядерного оружия. В Китае было зафиксировано и повторное, более слабое землетрясение в районе северокорейского полигона, которое могло быть вызвано обвалом пород после самого взрыва. Накануне по телевидению КНДР прошел сюжет о демонстрации термоядерного устройства лидеру страны Ким Чен Ыну, а после взрыва Пхеньян официально сообщил об успешном испытании водородной бомбы – боеголовки для ракеты.