В российской Уфе взорвался автомобиль с человеком в салоне (видео)

15:26, 28 августа 2017
Мир
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Взрыв произошел вблизи ТЦ на улице Армавирской.

Мужчина в салоне авто получил многочисленные ранения ног / фото ProUfu.ru

В российском городе УФА взорвался припаркованный автомобиль с человеком внутри. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на СУ СК Башкирии.

Издание сообщает, что в результате взрыва пострадал мужчина, который находился в салоне авто. Отмечается, что сдетонировало взрывное устройство. Инцидент произошел возле ТЦ на улице Армавирской.

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"Один человек находился внутри салона, он получил множественные ранения ног и был госпитализирован", - рассказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН ранее, в России снова упал автобус с пассажирами в реку. На этот раз обошлось без жертв. Инцидент произошел в Красноярском крае. В микроавтобусе находились 15 человек, четырех – доставили в больницу.

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