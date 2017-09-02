Генерал США об учениях "Запад-2017": россияне не дали нам серьезных причин верить их цифрам

Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в пятницу призвал Россию пригласить СМИ для наблюдения за военными учениями "Запад - 2017" и заявил, что у него нет основания верить информации о масштабах учениях, которую предоставляет Москва.

Об том сообщает Delfi со ссылкой на BNS.

"Россияне не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - сказал в пятницу журналистам в Вильнюсе Ходжес на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.

Москва сообщает, что в учениях будет задействовано менее 13 000 военнослужащих, но представители НАТО говорят, что эта цифра искусственно занижена, потому что учения разбиты на отдельные части с целью избежать обязанности приглашать наблюдателей.

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Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада. "Я считаю, что все могло бы быть разрешено и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", - отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что твердо уверен в сдерживающих силах НАТО в регионе, но добавил, что Альянс обязан оставаться бдительным. "Быть бдительными - обязанность всех наших служб безопасности. Все же я не слыву предсказателем будущего", - сказал генерал.

На время учений США направили в Литву дополнительные истребители и роту солдат, но американский генерал отметил, что учения альянса будут проходить по согласованным ранее графикам. В этом году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше также дислоцировано по батальону - около тысячи - военных из различных стран НАТО.

Россия и Беларусь утверждают, что предстоящие учения будут носить чисто оборонный характер. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис отметил в пятницу, что на учениях "за обороной может последовать имитация контрнаступления и наступления".