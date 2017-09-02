Генерал США об учениях "Запад-2017": россияне не дали нам серьезных причин верить их цифрам
Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада.
Командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в пятницу призвал Россию пригласить СМИ для наблюдения за военными учениями "Запад - 2017" и заявил, что у него нет основания верить информации о масштабах учениях, которую предоставляет Москва.
Об том сообщает Delfi со ссылкой на BNS.
"Россияне не дали нам серьезных причин верить цифрам, о которых они говорят", - сказал в пятницу журналистам в Вильнюсе Ходжес на совместной пресс-конференции с министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом.
Москва сообщает, что в учениях будет задействовано менее 13 000 военнослужащих, но представители НАТО говорят, что эта цифра искусственно занижена, потому что учения разбиты на отдельные части с целью избежать обязанности приглашать наблюдателей.
Читайте такжеВо время учений в Беларуси ВС РФ могут пробить "коридор" в Калининградскую область – спикер ВСУ
Ходжес сказал, что Россия могла бы развеять беспокойство, если бы пригласила журналистов наблюдать за учениями, как это делают страны Запада. "Я считаю, что все могло бы быть разрешено и все бы могли бы расслабиться, если бы Российская Федерация всюду пригласила СМИ, как это делается в литовских, германских и американских вооруженных силах", - отметил Ходжес.
Он подчеркнул, что твердо уверен в сдерживающих силах НАТО в регионе, но добавил, что Альянс обязан оставаться бдительным. "Быть бдительными - обязанность всех наших служб безопасности. Все же я не слыву предсказателем будущего", - сказал генерал.
На время учений США направили в Литву дополнительные истребители и роту солдат, но американский генерал отметил, что учения альянса будут проходить по согласованным ранее графикам. В этом году в Латвии, Литве, Эстонии и Польше также дислоцировано по батальону - около тысячи - военных из различных стран НАТО.
Россия и Беларусь утверждают, что предстоящие учения будут носить чисто оборонный характер. Литовский министр обороны Раймундас Кароблис отметил в пятницу, что на учениях "за обороной может последовать имитация контрнаступления и наступления".