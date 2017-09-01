Учения "Запад-2017" очень опасны для Украины из-за усиления мобильности переброски российских войск - эксперт

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что совместные стратегические учения Беларуси и России «Запад-2017» очень опасны для Украины, главным образом, из составляющей усиления мобильности переброски российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции в Киеве.

«На сегодняшний день козырной картой России является мобильность переброски войск. И учения «Запад-2017» - это одно из мероприятий, где отрабатывается, главным образом для России, мобильность переброски войск», - сказал Бадрак.

Он отметил, что согласно их анализом, Генеральный штаб Вооруженных сил России «предполагает, что Украина не будет способна ответить именно на мобильность переброски российских войск по разным направлениям».

«Запад-2017» - это очень опасные для Украины учения и, главным образом, из-за составляющей усиления мобильности», - отметил эксперт.

Беларусь, считает он, будет пытаться «максимально воздержаться от участия в каких-либо реальных боевых действиях». В то же время Бадрак не исключает, что Россия может попытаться втянуть некоторые другие страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в фактически военный конфликт.

«Для России это была бы очень большая удача, потому что фактически была бы создана «антизападная коалиция», - добавил он.

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По мнению эксперта, Запад осознает, что «Украина, будучи«буферной зоной», может быть сильной «буферной зоной», то Украину начнут массово вооружать и предоставлять технологии». Он убежден, что продемонстрировать себя сильной «буферной зоной» Украина может за счет усиления собственного оборонного потенциала.

Как сообщал УНИАН, по официальным данным, активная фаза совместных стратегических учений Беларуси и России «Запад-2017» запланирована на 14-20 сентября. В этих учениях, которые пройдут на территории Беларуси, предусматривается участие до 13 тыс. военнослужащих.

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что реальная численность участников учений «Запад-2017» составит до 240 тыс. человек.

Министр обороны Степан Полторак считает, что эти учения могут быть использованы для начала агрессии как против Украины, так и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией.

В Минобороны РФ уверяют, что в рамках «антитеррористических» учений «Запад-2017" не будут готовить плацдарм для вторжения в Украину, но задействуют 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Накануне учений «Запад-2017» в Литву прибыли семь американских истребителей.