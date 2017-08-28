В РФ заявили, что не готовят ответ США на приостановку выдачи американских виз россиянам

Россия не планирует отвечать США на усложнение получения американских виз. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет "Дождь".

По словам Захаровой, в таком случае речь будет идти уже о "геноциде обычных людей".

Она также отметила, что США начали увеличивать сроки рассмотрения заявлений на визу еще в мае, тогда сроки увеличились с 10 до 50 дней, то есть до того, когда РФ как контрсанкции потребовала сократить сотрудников американской дипмиссии на 755 человек

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При этом в МИД России заявили, что сокращение американских дипломатов в России – это решение Вашингтона и Кремль якобы не ставил таких условий.

"Именно американская сторона приняла решение о сокращении американского персонала, не российская", - заявила Захарова.

Как сообщал УНИАН ранее, США приостанавливают выдачу неиммиграционных виз россиянам. Такой шаг в ведомстве аргументировали тем, что «решение российской стороны сократить численность сотрудников дипломатической миссии США в Российской Федерации ставит под сомнение серьезность стремление России к улучшению двусторонних отношений». 1 сентября 2017 года процедура возобновится в Москве. Процедура выдачи неиммиграционных виз в консульствах США в России будет приостановлена на неопределенный срок.