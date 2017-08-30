Навальный показал "секретную дачу" Путина из "Шерлока Холмса", которую купили друзья российского президента (видео)

Российский оппозиционер Алексей Навальный показал секретную дачу российского президента Владимира Путина под Выборгом. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале оппозиционера.

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Речь идет о вилле Селлгрена, которая стала известна благодаря фильму «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Оппозиционный политик показал видео территории виллы с высоты птичьего полета. В частности, можно увидеть и вертолетную площадку и гостевой домик площадью 1500 кв. м и относительно скромную по площади саму виллу – 745 кв. м., однако к ней пристроили еще одно крыло – вдвое больше, как утверждает Навальный, площадью 1500 кв. м.

Как сообщал УНИАН ранее, в России на острове Лодочный, в Ленинградской области, отреставрировали известную по кинофильму «Шерлок Холмс» виллу Селлгрена для отдыха там российского президента Владимира Путина. Вилла перешла в собственность семьи друга Путина и может использоваться как одно из мест отдыха первого лица.