Российский министр уверяет в отсутствии ущерба от новых санкций США

Министр экономического развития России заявил, что его страна уже не страдает от введенных США и ЕС санкций, и что он видит лучшие торговые перспективы в Азии.

Как передает Голос Америки, в интервью информагентству Associated Press Максим Орешкин сказал, что экономика России в этом году вырастет минимум на 2%. Это будет первый рост после 2014 года, когда экономика вошла в рецессию в связи с падением цен на нефть и санкциями, введенными против России за ее действия в Украине.

Читайте такжеГермания опасается "ледникового периода" между РФ и Западом из-за новых санкций США

Выступая в Париже, Орешкин осудил введенные недавно США новые санкции против России, но заявил, что благодаря внутренним реформам российская экономика стала на ноги.

Хотя Европейский Союз остается ключевым торговым партнером, сказал Орешкин, «мы видим большую готовность со стороны Азии с нами сотрудничать».

Максим Орешкин отказался комментировать предположение о том, что в будущем он может стать премьер-министром России.