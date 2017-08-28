У берегов Сингапура обнаружили тела американских моряков с эсминца "Джон Маккейн"

Задействованные в поисково-спасательной операции водолазы обнаружили и подняли на поверхность вблизи Сингапура тела десяти американских моряков. Все они считались пропавшими после столкновения 21 августа эсминца военно-морских сил США John S. McCain с нефтяным танкером. Об этом в понедельник, 28 августа, сообщили представители ВМС США, передает DW.

В сообщении отмечается, что возраст обнаруженных погибших матросов - от 20 до 39 лет. Они происходят из восьми штатов. Ранее сообщалось также о ранении пяти военных в результате инцидента.

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Напомним, 21 августа, американский эсминец John S. McCain столкнулся с либерийским нефтяным танкером Alnic MC в Тихом океане у берегов Сингапура. Столкновение произошло именно тогда, когда эсминец в плановом порядке заходил в порт Сингапура. Американское судно получило повреждения в области кормы.

Это был второй инцидент с военными кораблями седьмого тихоокеанского флота США за последние два месяца. В июне военный корабль USS Fitzgeral столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии, в результате чего погибли семь моряков. В ответ на инциденты ВМС США уволило командующего седьмого флота. Так же после трагического случая вблизи Сингапура военно-морские силы США объявили "операционную паузу" для своих кораблей во всем мире.