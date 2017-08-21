Эсминец США столкнулся с нефтяным танкером у берегов Сингапура

04:37, 21 августа 2017
Мир
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Эсминец USS John S McCain получил повреждение кормы, однако о его масштабах не сообщается. 

USS John S McCain / REUTERS

Ракетный эсминец США USS John S McCain у берегов Сингапура столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии.

Об этом сообщает Седьмой флот США на странице в Twitter.

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Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.

Эсминец "Джон Маккейн" получил повреждение кормы, однако о его масштабах не сообщается. На месте ведутся поисково-спасательные работы.

Напомним, 17 июня американский эсминец USS Fitzgerald (DDG 62) столкнулся с торговым судном. При разборе поврежденной части эсминца "Фитцджеральд" военные обнаружили тела семи моряков, которые считались пропавшими без вести. 

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