В Азербайджане из-за взрыва на военном складе "Грады" полетели в окрестные дома
Проводится эвакуация местных жителей.
На военном складе в поселке Гилязи Хызынского района Азербайджана произошел взрыв. Информацию о взрыве подтвердили в минобороны страны, передает РБК.
По данным СМИ, очевидцы утверждают, что в результате взрыва в окрестные дома попали хранившиеся на складе ракеты системы «Град». В результате в селе загорелись два дома.
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Информация о погибших и пострадавших пока отсутствует. Для тушения пожара к месту взрыва направлены пожарные расчеты.
СМИ также сообщают, что в результате взрыва оказалась перекрыта магистраль Баку - Губа, ведущая к границе с Россией. Экстренные службы ведут эвакуацию местных жителей.
Как сообщал УНИАН, 23 марта 2017 в результате детонации складов с боеприпасами в Балаклее Харьковской области произошел пожар. Снаряды разлетелись в радиусе до 10 км. Были повреждены несколько зданий. Погиб один человек.