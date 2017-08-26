Есть первые жертвы урагана в Техасе, уже более 200 тысяч дома без света

По меньшей мере 10 человек получили ранения в результате мощного урагана Харви, который добрался до Техаса

Об этом сообщает издание ABC News в своем аккаунте в Twitter.

JUST IN: At least 10 people being treated for injuries in Rockport, Texas; multiple buildings damaged, city manager tells @ABC. #Harveypic.twitter.com/7TBhiZck0M — ABC News (@ABC) August 26, 2017

В ведомстве рассказали, что по меньшей мере 10 человек обратились за медицинской помощью к врачам в техасском городе Рокпорт, где буря разрушает здания.

Тем временем другое новостное издание CBS отмечает, что уже 211 тысяч американцев остались без электроэнергии из-за Харви.

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Напомним, из-за урагана президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия в штате Техас.