Трамп ввел финансовые санкции против Венесуэлы
20:35, 25 августа 2017Мир
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Это решение у Трампа объяснили тем, что диктатура Мадуро продолжает лишать венесуэльский народ самого необходимого.
REUTERS
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Белого дома.
Читайте такжеСША могут ужесточить санкции против Венесуэлы в интересах демократии - Пенс"Президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких финансовых санкций в отношении диктатуры в Венесуэле», - говорится в документе.
Данное решение поясняется тем, что «диктатура Мадуро продолжает лишать венесуэльский народ (доступа к) продуктам и медицинским препаратам, отправлять в тюрьму (представителей) демократически избранной оппозиции и насильственно подавлять свободу слова».
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