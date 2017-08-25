Трамп ввел финансовые санкции против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявление Белого дома.

Читайте такжеСША могут ужесточить санкции против Венесуэлы в интересах демократии - Пенс"Президент Дональд Трамп подписал указ о введении новых жестких финансовых санкций в отношении диктатуры в Венесуэле», - говорится в документе.

Данное решение поясняется тем, что «диктатура Мадуро продолжает лишать венесуэльский народ (доступа к) продуктам и медицинским препаратам, отправлять в тюрьму (представителей) демократически избранной оппозиции и насильственно подавлять свободу слова».