Япония заявила о введении дополнительных санкций против КНДР
08:58, 25 августа 2017Мир
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В рамках введения ограничительных мер Токио заморозит активы шести организаций и двух физических лиц, связанных с Северной Кореей.
Иллюстрация / REUTERS
Япония введет дополнительные санкции против КНДР из-за ракетной угрозы, исходящей от Пхеньяна, передает Reuters со ссылкой на представителя правительства страны.
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В рамках введения ограничительных мер Токио заморозит активы шести организаций и двух физических лиц, связанных с Северной Кореей.
Ранее сообщалось, что КНДР увеличит производство боеголовок и ракетных двигателей.
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