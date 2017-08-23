Лидер КНДР приказал увеличить выпуск ракетных двигателей и боеголовок

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал увеличить выпуск ракетных двигателей твердого топлива и ракетных боеголовок. Об этом он заявил во время визита в Институт химических материалов, сообщает в среду, 23 августа, официальное информационное агентство страны KCNA, пишет DW.

"Он поручил производить больше твердотопливных ракетных двигателей и ракетных боеголовок путем использования высокоточных станков и углеродных и смешанных материалов", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, с начала этого года, несмотря на предостережения со стороны ООН КНДР неоднократно проводила ракетные испытания. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее "огнем и яростью" в случае угроз в адрес США. В ответ на это вооруженные силы КНДР заявили, что "серьезно рассматривают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Позже единоличный лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от идеи запустить ракеты в район американского острова.