Столкновение эсминца с танкером: нет признаков саботажа или кибервмешательства

В инциденте с ракетным эсминцем США USS John S. McCain нет следов кибервмешательства.

Об этом заявил руководитель военно-морскими операциями США адмирал Джон Ричардсон в Twitter.

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"Признаков возможного кибервмешательства или саботажа на данный момент нет. Но будут рассмотрены все варианты", - написал Ричардсон.

2 clarify Re: possibility of cyber intrusion or sabotage, no indications right now...but review will consider all possibilities — Adm. John Richardson (@CNORichardson) August 21, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, ракетный эсминец США USS John S. McCain столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, который ходит под флагом Либерии. Столкновение произошло в 06:24 по местному времени (00.24 по киевскому), когда военный корабль заходил в порт в Сингапуре.

Позже в пресс-службе ВМС США сообщили, что десять моряков ракетного эсминца ВМС США "Джон Маккейн" считаются пропавшими.