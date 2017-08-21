Застреленный сегодня в Каталонии смертник оказался исполнителем теракта в Барселоне – СМИ

Полиция в Каталонии застрелила подозреваемого Юнеса Абуяакуба, предполагаемого водителя фургона, который на прошлой неделе убил 13 человек на бульваре Барселоны.

Как передает британское издание The Telegraph, согласно сообщениям испанских властей, он был застрелен полицией, когда его обнаружили с поясом смертника.

Полиция подтвердила, что застреленным оказался Абуяакуб. Операция прошла в Субирати, за час езды на запад от Барселоны.

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Правоохранители после обеда получили по телефону сообщение от женщины о том, что в окрестностях находится подозрительный мужчина. Люди были предупреждены об опасности подозреваемого и его вероятной вооруженности.

Как сообщал УНИАН, ранее в СМИ появилась информация, что в Субирати, муниципалитете на запад от Барселоны, примерно в 16:30 по местному времени (17:30 по Киеву) застрелили человека, на котором был одет пояс смертника. При этом имя застреленного террориста не называлось.