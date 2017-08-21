В Каталонии полицейские застрелили мужчину с поясом смертника - СМИ

Полиция Каталонии сообщила, что в Субирати, муниципалитете на запад от Барселоны, примерно в 16:30 по местному времени (17:30 по Киеву) застрелен человек, на котором был одет пояс смертника.

Об этом сообщает британское издание Express.co.uk.

Пока неизвестно, является застреленный Юнес Абуяакубом – 22-летним марокканцем, который, по мнению полиции, был водителем во время террористической атаки в Барселоне на прошлой неделе.

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