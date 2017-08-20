В Японии пропавший в горах 74-летний альпинист целую неделю питался одним шоколадом

Пожилой альпинист, пропавший в северных Японских Альпах, смог целую неделю прожить в горах, употребляя лишь шоколад и воду, пока его не нашла в воскресенье группа спасателей, передает РИА Новости.

По данным телеканала NHK, 74-летний Киёюки Цуцуи приехал из Хиросимы в префектуру Ниигата для восхождения в горы 10 августа. Согласно плану подъема, альпинист должен был начать восхождение 13 августа и спуститься обратно спустя четыре дня. Однако на высоте примерно тысячи метров пожилой альпинист оступился и соскользнул с тропы.

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О пропаже Цуцуи стало известно лишь в минувшую пятницу, когда в полицию обратился один из родственников альпиниста. Пропавшего человека удалось заметить с вертолета утром в воскресенье. Угрозы здоровью альпиниста нет.

По словам спасенного альпиниста, все это время он питался лишь шоколадом, пил воду из горного ручья и постоянно носил дождевик для предотвращения переохлаждения.

Как сообщал УНИАН, на Монблане обнаружили тело украинского альпиниста. 42-летний мужчина начал восхождение на Монблан в пятницу, 18 августа, однако его застала буря.