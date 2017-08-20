В Бостоне прошел митинг за свободу слова, десятки задержанных (фоторепортаж)

В ходе митинга за свободу слова, прошедшего в американском Бостоне, были задержаны 27 человек. Об этом сообщает Boston Globe со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

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По его словам, задержания были проведены по факту хулиганства и других нарушений. Он добавил, что «ряд людей задержали из-за небольших конфронтаций».

Порядок в ходе манифестаций в Бостоне обеспечивали более 500 офицеров полиции.

В акции приняли участие более тысячи человек. Они также выступили против насилия и агрессии.