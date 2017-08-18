Про легендарного джедая из "Звездных войн" Оби-Вана Кеноби снимут отдельный фильм

Lucasfilm и Disney начали подготовку к съемкам фильма об одном из ключевых персонажей «Звездных войн» — джедае Оби-Ване Кеноби, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на информированные источники.

В качестве режиссера фильма, по данным издания, рассматривается Стивен Долдри, трижды номинировавшийся на «Оскар». Среди работ Долдри «Часы» и «Билли Эллиот».

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Переговоры с Долдри, подчеркнули источники, находятся на самой ранней стадии. Если сторонам все же удастся договориться, добавили они, то Долдри будет не только снимать фильм, но и примет участие в работе над его сценарием.

Оби-Ван Кеноби появляется во всех шести частях оригинальных «Звездных войн», снятых Джорджем Лукасом. Последний из этих фильмов — «Эпизод III. Месть ситхов» — вышел на экраны в 2005 году

В 2012 году компания Walt Disney Co. приобрела за 4 миллиарда долларов киностудию Lucasfilm, обладающую правами на съемки киносаги. Вскоре после этого было объявлено о продолжении съемок «Звездных войн» — как фильмов, продолжающих основную линию киносаги, так и спин-оффов.

Disney и Lucasfilm также работают над фильмами об отдельных героях киносаги, первым из них должна стать лента о Хане Соло.