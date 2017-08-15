Боевики напали на две базы миротворцев в Мали, есть погибшие

Неизвестные атаковали две базы миссии ООН в Мали, в результате чего погибли 9 человек. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Вооруженные боевики напали на базу в Дуэнца и Тимбукту. В результате нападения на лагерь в Дуэнца погиб один из солдат, защищавший лагерь, и сотрудник миссии. Во время перестрелки также погибли двое нападавших.

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Во время нападения на базу миссии ООН в Тимбукту погибли семь человек, еще семь человек получили ранения. Reuters уточняет, что среди погибших – пятеро местных охранников, жандарм и гражданский. Нападение боевиков было отбито, четверо из них погибли.

Исламисты часто нападают на базу миротворцев ООН в Мали, в результате чего погибли уже более 100 миротворцев. Миссия ООН в Мали – самая смертоносная в истории организации.