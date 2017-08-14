В США мужчина сорвал почти $ 12 миллионов джекпота, сделав ставку в 3 доллара

В США мужчина выиграл джекпот в размере 11,8 миллионов долларов, сделав ставку в игровом автомате только в размере 3 долларов, сообщает Dailymail.

Сообщается, что мужчина играл в автоматы в известном казино Лас-Вегаса в отеле Fremont.

Читайте такжеЖительница Канады сорвала джекпот в $4 миллиона, увидев выигрышную комбинацию цифр во сне

«Fremont за свою долгую 60-летнюю историю выдал много выигрышей, но таких еще никогда», - сказал генеральный менеджер отеля-казино Джим Салливан.

Как сообщал УНИАН ранее, канадский пенсионер второй раз за девять лет сорвал джекпот популярной в стране лотереи.

69-летний Жюль Паран, который живет в Квебеке, угадал выигрышные номера канадского онлайн-лото. По словам владельцев казино, которые уже во второй раз вручили Парану чек, его шансы на победу составляли один к 23 миллионам.