Трамп договорился с Макроном координировать решение вопроса ядерной угрозы КНДР

23:24, 12 августа 2017
Мир
395 0

Президент США пообещал "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств".

Дональд Трамп и Эмануэль Макрон / REUTERS

Президенты США Дональд Трамп договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном координировать действия во время поиска решения кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом Белый дом сообщил в субботу, 12 августа, после телефонного разговора двух президентов, передает DW.

Читайте такжеБолее 3 миллионов добровольцев попросились в армию КНДР на фоне напряженности с США - СМИ

Отмечается, что Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств для преодоления любой ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций в отношении КНДР.

«Мы рассматриваем введение дополнительных санкций против КНДР, которые будут очень серьезными», — заявил Трамп в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Также он сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор на тему Северной Кореи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Угроза ядерной войны между КНДР и США
Теги: #КНДР#Трамп и Макрон#КНДР и США#ядерная угроза КНДР