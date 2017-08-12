Трамп договорился с Макроном координировать решение вопроса ядерной угрозы КНДР

Президенты США Дональд Трамп договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном координировать действия во время поиска решения кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом Белый дом сообщил в субботу, 12 августа, после телефонного разговора двух президентов, передает DW.

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Отмечается, что Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств для преодоления любой ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций в отношении КНДР.

«Мы рассматриваем введение дополнительных санкций против КНДР, которые будут очень серьезными», — заявил Трамп в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Также он сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор на тему Северной Кореи с председателем КНР Си Цзиньпином.