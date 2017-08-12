Трамп договорился с Макроном координировать решение вопроса ядерной угрозы КНДР
Президент США пообещал "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств".
Президенты США Дональд Трамп договорился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном координировать действия во время поиска решения кризиса вокруг Северной Кореи. Об этом Белый дом сообщил в субботу, 12 августа, после телефонного разговора двух президентов, передает DW.
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Отмечается, что Трамп подчеркнул, что Вашингтон готов "вместе со своими союзниками применить весь спектр дипломатических, экономических и военных средств для преодоления любой ядерной угрозы со стороны Северной Кореи.
Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп рассматривает введение новых санкций в отношении КНДР.
«Мы рассматриваем введение дополнительных санкций против КНДР, которые будут очень серьезными», — заявил Трамп в своем гольф-клубе в Нью-Джерси. Также он сообщил, что в ближайшее время проведет телефонный разговор на тему Северной Кореи с председателем КНР Си Цзиньпином.