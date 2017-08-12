В Кении возросло количество погибших из-за протестов до 11 человек

20:40, 12 августа 2017
Мир
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Люди протестуют против переизбрания президента страны Ухуру Кенияты.

По меньшей мере 11 человек погибли в ходе протестов, разразившихся в западном городе Кисуму и в трущобах, окружающих столицу. Об этом сообщает Reuters.

Как известно, по официальным данным, на выборах президента Кении победил действующий глава государства Ухуру Кенията. За него проголосовали 54,27% избирателей. Его главный оппонент Раила Одинга получил 44,74 процента голосов, сообщили в ЦИК.

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Оппозиция заявила о фальсификации результатов, что привело к протестам. Ранее сообщалось о двух погибших и пятерых раненых.

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Теги: #протесты в Кении#выборы в Кении