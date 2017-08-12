Протесты после выборов в Кении: убиты два человека, еще пятеро ранены (фоторепортаж)

В результате стрельбы из-за протестов в Кении после выборов два человека погибли, еще пять получили ранения. Об этом сообщает AP.

Смертельные случаи произошли на окраине города Кисуму, где сильную поддержку имеет соперник победившего на выборах президента Ухура Кенияты – Раила Одинга.

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Также в субботу полиция Кении открыла огонь чтобы разогнать оппозиционных протестующих, которые блокировали дороги и создали баррикады в трущобах в столице Найроби.

Как известно, по официальным данным, на выборах президента Кении победил действующий глава государства Ухуру Кенията. За него проголосовали 54,27% избирателей. Его главный оппонент Раила Одинга получил 44,74 процента голосов, сообщили в ЦИК.

Оппозиция заявила о фальсификации результатов, что привело к протестам.