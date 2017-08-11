В Кении не утихают протесты из-за результатов выборов (фоторепортаж)

В Кении не утихают протесты из-за результатов выборов. Они начались в Найроби, а также в городе Кисуму на западе страны после того, как кандидат от оппозиции Раиль Одинга заявил о фальсификации результатов выборов, когда предварительные результаты, объявленные Центризбиркомом, показали уверенную победу кандидата от власти.

Как сообщает Reuters, кенийская полиция предприняла меры безопасности в перед ожидаемым объявлением о том, что президент Ухуру Кениата выиграл переизбрание, несмотря на заявления о подтасовке голосов лидером оппозиции Раила Одинги.

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Полиция разместила дополнительные силы в аэропорту в Кисуму, чтобы предотвратить любые протесты. Город находится в провинции, которая является оплотом Одинги.

Ранее в Венесуэле прошли столкновения на выборах конституционной ассамблеи, 15 человек погибли.