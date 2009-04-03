Французская полиция дважды применила слезоточивый газ

Французская полиция уже дважды была вынуждена применить слезоточивый газ для разгона антинатовских манифестантов в Страсбурге.

Как сообщают местные СМИ, сегодня во второй половине дня полиция вынужденная была применить газ для разгона нескольких сотен протестующих на юге Страсбурга, большинство из которых были одеты в черную одежду и имели маски на лицах.

Манифестанты скандировали антинатовские лозунги и бросали камни в стражей порядка в квартале Неехоф, неподалеку от палаточного городка противников НАТО.

Кроме того, они построили на улице баррикаду из материалов, взятых на строительстве, которое ведется неподалеку.

Вчера, 2 апреля полиция уже задерживала 300 манифестантов. В сегодняшней спонтанной акции принимали участие от 500 (по данным полиции) до 2 тыс. (по данным организаторов) противников НАТО.

Спонтанный протест был вызван слухами о том, что настоящей причиной смерти человека, который погиб во время антиглобалистских акций протеста в Лондоне 2 апреля – в день проведения саммита “Большой двадцатки", – был не сердечный приступ, а “ужасные методы” английской полиции.