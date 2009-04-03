Кровавый захват заложников в США, 12 убитых

Полиция вывела двух мужчин азиатской внешности из здания Американской гражданской ассоциации в городе Бингемтон, штат Нью-Йорк, где, как сообщалось ранее, в заложниках оказались более 40 человек, передает Лента.русо ссылкой на CNN.

Перед этим СМИ говорили об одном вооруженном преступнике; пока неясно, являются ли оба задержанным причастными к стрельбе.

Множество людей покидают здание, где удерживались заложники, сообщает местный телеканал WBNG.

Как передает CNN, полиция подтвердила, что как минимум 12 человек были убиты. По данным ABC News (телеканал ссылается на представителя местных властей), погибли 13 человек, ранены 26.

Binghamton Press & Sun-Bulletin сообщает, что полиция преследует еще одного подозреваемого.