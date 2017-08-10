В НАТО отметили, что не обязаны защищать американский Гуам от нападения КНДР

22:36, 10 августа 2017
Мир
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Остров Гуам не входит в число территорий, защита которых гарантирована членами Североатлантического альянса по уставу. Подобные действия будут исключительно политическим решением.

Иллюстрация / REUTERS

Государства-члены НАТО не обязаны по уставу альянса защищать территорию острова Гуам, который расположен в Тихом океане и является владением США, хотя формально в состав страны не входит. Представитель Североатлантического альянса напомнил в четверг, 10 августа, о территориальных ограничениях в связи с поддержкой союзников, как сообщает DW.

В статье №5 устава НАТО говорится, что вооруженное нападение на одного из членов альянса будет рассматриваться как нападение на альянс в целом. При этом в статье №6 уточняется, что это правило распространяется только на Европу, Северную Америку, Турцию, а также острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака. Остров Гуам находится за границами этой территории.

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Таким образом, решение о защите Гуама в случае нападения на него Северной Кореи будет чисто политическим. Впрочем, как отмечают источники в НАТО, союзники вряд ли откажут в помощи США со ссылкой на статью №6 устава НАТО.

Ранее северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило, что к середине августа армия Северной Кореи разработает план запуска четырех баллистических ракет средней дальности в направлении военной базы США на острове Гуам. Кроме того, Северная Корея предупредила, что Вашингтону следует удержаться от "превентивной войны", иначе она ответит ядерным ударом по материковой части Соединенных Штатов.

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Теги: #НАТО и КНДР#конфликт США и КНДР#остров Гуам