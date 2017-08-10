Около 50 мигрантов "умышленно утоплены" у берегов Йемена

Около 50 подростков из Сомали и Эфиопии были "умышленно утоплены" нелегальным перевозчиком, который вытолкнул 120 своих пассажиров в море вблизи побережья Йемена. Об этом в среду, 9 августа, сообщила Международная организация по миграции (МОМ), как пишет DW.

"Те, кто выжил, сообщили нашим коллегам на берегу, что перевозчик их вытолкнул в море, когда увидел "кого-то уполномоченного" у побережья", - заявил Лорен де Бок, председатель отдела МОМ в Йемене.

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Тела 29 погибших похоронили на берегу. Где остальные тела - до сих пор не известно. Средний возраст погибших - 16 лет, сообщили в МОМ.

Как сообщалось, на прошлой неделе МОМ обнародовала данные о количестве погибших беженцев в 2017 году. С начала года во всем мире погибли около 3400 беженцев, большинство из них - в Средиземном море. Там погибли около 2400 мигрантов. МОМ сообщила, что путешествия по Средиземному морю для беженцев, направляющихся из Северной Африки в Европу, стали опаснее.