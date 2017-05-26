В Средиземном море затонуло судно с сотнями беженцев на борту

В Средиземном море в четверг, 25 мая, затонуло судно, перевозившее на борту сотни беженцев из Ливии, гибель 34 человек уже подтверждена. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

"В Международной организации по миграции (МОМ) подтвердили гибель 34 человек. Судьба остальных мигрантов неизвестна", - говорится в сообщении.

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Подробности о причинах и обстоятельствах крушения пока не сообщаются.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 10 мая с начала 2017 года в Средиземном море погибли более 1,3 тыс. беженцев, которые пытались попасть в Европу.