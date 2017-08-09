Тысячи игроков Pokemon Go съезжаются на фестиваль в Японии (фото)

Тысячи игроков Pokemon Go собрались в японском портовом городе Йокогама, чтобы попробовать свои силы в поиске редких виртуальных существ во время просмотра танцевальных шоу с участием людей, одетых в костюмы гигантских Пикачу.

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Фестиваль, который организован совместно городом Йокогама и компанией Pokemon, насчитывает в общей сложности 15 000 пикачу и завершится 15 августа. Об этом сообщает Reuters.

Похожие события пройдут в Японии в преддверии Олимпийских игр в Токио-2020.

В прошлом месяце почти 20 000 человек собрались на первом в истории Pokemon Go Fest в Чикаго, в результате чего серверы вышли из строя из-за перегруженности. Разработчик игры Niantic позже отложил ряд событий в Европе.