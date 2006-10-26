Три домашних задания для Украины от Президента Еврокомиссии

Президент Европейской Комиссии Жозе БАРРОЗУ называет ключевыми для улучшения двусторонних отношений осуществление Украиной судебной реформы, улучшение бизнес-климата и вступление Украины во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Еврокомиссии, об этом Ж.БАРРОЗУ заявил накануне саммита Украина-ЕС, которой состоится 27 октября в Хельсинки.

“Реформа судебной системы, борьба с коррупцией, улучшение бизнес-климата являются наибольшими приоритетами вместе с завершением процесса присоединения Украины к Всемирной торговой организации. Это чрезвычайно важно не только для Украины, но и для усиления отношений Украины с ЕС”, - цитирует пресс-служба Президента Еврокомиссии.

По словам Ж.БАРРОЗУ, на этой основе Украина и ЕС смогут достичь качественно более высокого уровня двусторонних отношений, который будет закреплен в новом Усиленном соглашении, призванном заменить действующее Соглашение о партнерстве и сотрудничестве.

Согласно сообщению пресс-службы, Президент Еврокомиссии также высоко оценил достижения Украины, осуществленные после Помаранчевой революции, и выразил надежду на продолжение политических и экономических реформ.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в Хельсинки состоится саммит Украина-ЕС, на котором Украину будет представлять Президент Виктор ЮЩЕНКО. Во время саммита, в частности, планируется парафировать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии.